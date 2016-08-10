Москва, 10 августа, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Сегодня, 10 августа, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди примут участие в формате видеоконференции в церемонии передачи первого энергоблока АЭС «Куданкулам» индийской стороне, сообщается на сайте Росатома.

seogan.ru АЭС Куданкулам

АЭС «Куданкулам», строящаяся при российском содействии, является крупнейшим совместным российско-индийским проектом в сфере энергетики. Станция возводится на юге Индии и обеспечивает электроэнергией южноиндийские четыре штаты и союзную территорию Пудучерри. Это единственный в стране «импортный» проект АЭС, который генерирует и поставляет энергию в национальную сеть.

После передачи индийской стороне первого энергоблока АЭС «Куданкулам» российские специалисты продолжат оказывать техническое содействие индийским атомщикам, в том числе в рамках отдельных сервисных контрактов.

Построенная при участии России индийская АЭС была названа в числе лучших проектов 2014 года по версии старейшего энергетического журнала США Power Engineering в номинации «Атомная энергетика». По мнению издания, этот проект выражает тренд мировой энергетики — новейшие технологии, позволяющие создавать наиболее чистые и эффективные источники энергии.

Напомним, Россия и Индия много лет сотрудничают в атомной сфере. Первый энергоблок АЭС «Куданкулам» уже сдан в коммерческую эксплуатацию, строительство второго завершено. В настоящее время ожидается разрешение регулирующего органа Индии на его энергопуск. Всего Россия планирует построить в Индии до 25 атомных реакторов.