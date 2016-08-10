Вологда, 10 августа, 2016, 12:14 — ИА Регнум. В облизбиркоме прошла жеребьевка по порядку размещения в избирательном бюллетене избирательных объединений, их наименований и эмблем на выборах депутатов Законодательного собрания региона. Жеребьевка предусматривала вскрытие запечатанных конвертов с номером внутри. Очередность вскрытия конвертов, которые открывали уполномоченные представители партий, определялась датой и временем регистрации их общеобластных списков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

AlexanderStein Жеребьевка

«Те избирательные объединения, которые сегодня присутствовали, вытащили тот порядковый номер, под которым они будут располагаться в бюллетене, мы сможем эти бюллетени напечатать и в этом порядке проводить голосование. По итогам сегодняшней жеребьевки избирательная комиссия Вологодской области должна принять соответствующее постановление и утвердить протокол, который мы зафиксировали по результатам жеребьевки», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM зампредседателя облизбиркома Елена Виноградова. В результате в бюллетенях на выборах в областной парламент на первом месте оказалась «Единая Россия». Затем идут КПРФ, «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Справедливая Россия», «Яблоко», ЛДПР, Коммунистическая партия «Коммунисты России».

Напомним, что голосование за кандидатов в заксобрание Вологодчины состоится 18 сентября параллельно с выборами в Государственную думу. В общей сложности в областной парламент изберут 34 депутата. Половина из них — по общеобластным спискам партий, остальные — в 17 одномандатных округах. При этом представители «Единой России» и КПРФ зарегистрированы во всех 17 одномандатных округах. На выборах в Госдуму, состоявшихся в декабре 2011 года, в Вологодской области «Единая Россия» получила 33,4% голосов, «Справедливая Россия» — 27%, КПРФ — почти 17% и ЛДПР — около 15,5%. Гораздо меньше получило «Яблоко» — 3,5%, партия «Патриоты России» набрала немногим более 1% голосов, «Правое дело» — менее 1%. Общая явка составила более 56%.