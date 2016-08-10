Ставрополь, 10 августа, 2016, 12:12 — ИА Регнум.



Курильщики опиума в Нью-Йорке. 1881

В Ставрополе раскрыт крупный канал сбыта героина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Уроженец одного из субъектов России где-то постоянно приобретал крупные партии героина после чего распространял их в Ставрополе. Для этого он расфасовывал наркотик по дозам и прятал в тайники города.

Полицейские изначально нашли тайник в одном из подъездов многоэтажки, в котором хранилась довольно крупная партия героина общей массой 300 грамм.

Вскоре был задержан обладатель тайника, у которого дома нашли еще 80 пакетов расфасованного героина, всё необходимое для расфасовки и записи с адресами мест закладок.

Всего мужчина хранил около 700 грамм наркотика. Экспертиза подтвердила, что это героин.

Мужчина попал под статью «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» и заключен под арест. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Следствие сейчас устанавливает всю цепочку канала сбыта в Ставрополе наркотических веществ.

Накануне прокуратура Ставрополья сообщила, что в Пятигорске осуждены трое сбытчиков героина. Они были задержаны при продаже наркотика, а дома у осужденных незаконно хранились еще партии героина. Судом им назначено от 8,5 до 10 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тыс. рублей.

Напомним, в прошлом году в Ставрополе была осуждена группировка, распространявшая синтетические наркотики «спайс» на территории Кавказских Минеральных Вод. Следствием были установлены все участники преступной группы по реализации наркотиков, а также помещения, используемые в качестве цехов для их фасовки и хранения.

Вместе с тем, сегодня в региональном управлении Следственного комитета сообщили корреспонденту ИА REGNUM о смерти подростка на этот раз в результате токсикомании.

В городе Благодарном 8 августа на одной из улиц было найдено тело 17-летнего подростка. Рядом с ним находилось четыре баллончика из-под газа для заправки зажигалок.

Экспертиза показала, что подросток умер от отравления токсическим веществом.

Отметим, что год назад, 30 августа в номере одной из гостиниц города Кисловодска 16-летняя девушка умерла от употребления наркотического препарата «Лирика».