Мурманск, 10 августа, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Эксперты WWF установили, что берег острова Визе из-за изменения климата разрушается с огромной скоростью. За последние семь лет местами он «отступил» более чем на 70 метров, что можно считать мировым антирекордом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Баренц-отделении Всемирного фонда дикой природы.

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«Открытие сделал гляциолог, кандидат географических наук Александр Алейников в ходе подготовки материалов для создания федерального заказника на острове Визе в Карском море, — отметил пресс-секретарь Фонда Дмитрий Рябов. — Эксперт сопоставил снимки 2009 и 2016 года и обнаружил, что береговая линия существенно изменилась».

По данным экологов, такие стремительные изменения связаны в первую очередь с размывом берегов, которые сложены многолетнемёрзлыми породами, морскими волнами. Энергия волнового воздействия напрямую связана с количеством дней в летнем сезоне, когда в районе острова имеется открытая вода, чистая ото льдов. Анализ космических снимков Landsat за прошлые года выявил увеличение периода открытой воды, связанное с общим потеплением климата: так, на космическом снимке от 15 июля 2016 года видно, что плавающий лёд в акватории острова Визе отсутствует полностью.

«Повышение температуры воздуха и поверхности океана, сокращение объёма и площади морских льдов и увеличение продолжительности периода, когда море вокруг острова свободно ото льда — всё это результат изменения климата в северных широтах, — прокомментировали в Фонде. — Причём «теплеет» в Арктике примерно в два раза быстрее, чем в среднем на Земле, что открывает новые перспективы для её освоения. Будет активнее использоваться Северный морской путь, его маршрут сдвинется севернее, так как льда в океане будет меньше, начнется более активная добыча полезных ископаемых, будут строиться новые объекты, развиваться инфраструктура».

В то же время в организации считают, что морские острова, изменяющиеся как под влиянием человека, так и в результате климатических колебаний, требуют пристального внимания учёных.

«Это — общемировая практика, учитывая хрупкость и уязвимость их природных систем, — считает эксперт Баренц-отделения WWF России, к.б.н. Иван Мизин. —Остров Визе нуждается в охране, прежде всего, как место круглогодичного обитания белого медведя, атлантического моржа и белой чайки, находясь на стыке двух морей и связывая популяции этих редких видов между собой. Необходимо понять, будет ли уменьшение площади острова влиять на эти виды, и в какой степени».

По мнению эксперта, решение может быть найдено после создания на этой территории заказника.

В последнее время, как сообщало ИА REGNUM, экологи всё чаще высказываются в защиту идеи создания особо охраняемых природных территорий. По мнению представителя Кольского центра охраны дикой природы, руководителя программы по сохранению лесов и биоразнообразия Ольги Петровой, создавая особо охраняемые природные территории, люди обеспечивают своё здоровье и здоровую среду. «Мы преобразуем среду для своей жизни и преобразуем всегда не в лучшую сторону, — пояснила эксперт. — Мы упрощаем природные системы, делаем их простыми. А любая простая система менее устойчива».