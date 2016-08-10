Волгоград, 10 августа, 2016, 12:04 — ИА Регнум. В Волгограде на скамье подсудимых оказался бывший директор управляющей компании Краснооктябрьского района «Жильё-46» Денис Матиенко. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 10 августа, накануне районный суд признал его виновным сразу по двум статьям УК РФ — в злоупотреблениях и хищениях в особо крупном размере.

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Преступления бывший глава компании совершал в течение почти двух лет. Как доказано в суде, «Жилье-46» получало деньги в качестве оплаты за коммунальные услуги от граждан, но, по указке Матиенко, перечисляла поставщику ресурса далеко не все средства. В итоге ущерб МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» превысил 17,6 млн рублей.

В тоже время с 2012 по 2014 годы Матиенко ежемесячно перечислял деньги от коммунальных платежей подконтрольным фирмам за якобы проведенные ремонтные работы. Фактически ремонт никто не осуществлял, договора были фиктивными. Похищенные средства Матиенко обналичивал и Тратил по своему усмотрению. От махинаций бывшего руководителя пострадал все тот же МУП «ВКХ». Ушерб оценили почти в 5,5 млн рублей.

Несмотря на то, что вина Матенко в суде была полностью доказана, сам экс-глава компании в содеянном не сознался. Приговором суда за злоупотребление полномочиями и присвоение денежных средств в особо крупном размере ему назначено наказание — шесть лет лишения свободы. Кроме того, в теченеи двух лет он не сможет заниматься деятельностью, связанной с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий в сфере ЖКХ.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала текущего года в областную инспекцию Госжилнадзора поступило свыше 5,6 тыс. обращений жителей волгоградского региона. Большая часть из них стала поводом для проведения проверок работы управляющих компаний. Уже в начале августа за ненадлежащее выполнение работ и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах права управления многоэтажками в Палласовке, Волгограде и Волжском были лишены еще три управляющие организации (ООО «ПалласСтройДом», ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» и ООО «Волгоградская жилищная компания»).