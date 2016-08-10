Новосибирск, 10 августа, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Мэрия Новосибирска запустила на муниципальном портале опрос «Ремонт дорог: видимые результаты?». Как сказано в описании, цель его в том, чтобы выяснить мнение горожан о ремонте городских дорог в 2016 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Голосование запущено вчера, 9 августа, и продлится до 23 августа. Свое мнение высказали уже более 2 тысяч новосибирцев.

Чиновников интересует мнение жителей города по пяти вопросам. На вопрос «Как часто, начиная с весны этого года, вы наблюдаете дорожные ремонтные работы на улицах города?» большинство (40,6%) на сегодняшний день ответило, что видели пару раз; 27,99% — видели в течение последнего месяца и 12,33% — наблюдали в течение последней недели.

61,59% опрошенных заявляют, что ремонт дорог, по которым они регулярно передвигаются, проведен частично; 23,35% ответили, что ремонта на своем пути они не встречали. 11,63% своими глазами видели, что дороги, по которым они регулярно ездят, отремонтированы.

При этом, большинство принявших участие в голосовании (39,85%) считают, что проведенные ремонтные работы повлияли на пропускную способность городских дорог, 33,24% — «скорее без изменений» и 21,05% ответили, что «нет, не повлияли».

Для 40,08% людей заметнее всего оказался ремонт на дорогах в центральной части города, для 38,82% — на крупных магистралях и 27,94% заявили, что заметных изменений нет.

34,18% при всем этом заявляют, что объем дорожных работ по сравнению с прошлым годом уменьшился; 31,27% — не изменился и 21,28% ответили, что объем работ в текущем году увеличился.

Новосибирский общественник Владимир Кириллов, считает, что все эти опросы никаким образом не повлияют на качество или количество отремонтированных дорог.

«Не пиар и опросы нужны, а деньги, а мэрия мало работает над увеличением дорожного фонда. Здесь, в том числе, и вопрос постановки дорог на баланс. Два года неделания, пока мы с депутатами на занялись. Во-вторых, качество ремонта должны оценивать аккредитованные дорожные лаборатории, а не горожане. Мы сейчас ведем переговоры с лабораторией, и будем проверять. В прошлом году мы также отрабатывали тему по колейности, 27 вырубок сделали», — рассказал Кириллов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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Всего же в текущем году запланировано отремонтировать более 1 млн кв. метров дорожного полотна. Это 191 объект и более 105 млн рублей. По данным, которые ИА REGNUM предоставили в мэрии Новосибирска, по состоянию на 8 августа объем фактически выполненных ремонтных работ приближался к 80%. На 123 объектах ремонт уже завершен, на 23 участках работы ведутся в настоящий момент, еще 45 объектов ожидают своей очереди.