Оренбург, 10 августа, 2016, 11:59 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области из 10 млн 469 тыс. га сельхозугодий не используется 1 млн 407 тыс. 74 га, в том числе 974 тыс. га пашни, из которой 750 тыс. га пригодны для введения в оборот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Минсельхозе.

wallpapers.ssdn.ru Репейник

«На сегодняшний день очень остро стоит вопрос по неиспользуемым землям сельскохозяйственного назначения в Оренбургской области», — отметил руководитель Управления Россельхознадзора по Оренбургской области Сергей Рябых. Он также подчеркнул, что с учетом сложившейся экономической ситуации в стране существует необходимость введения в оборот миллионов гектаров пашни, которые сейчас простаивают.

За 2015−2016 годы деятельности Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области выявлено более 19 фактов длительного неиспользования земель сельскохозяйственного назначения (Александровский, Сакмарский, Светлинский, Пономаревский районы). По всем случаям правонарушители привлечены к административной ответственности на сумму более 1 миллиона рублей.

Сергей Рябых считает одной из первоочередных задач по реализации закона №354-ФЗ взаимодействие с органами муниципальной власти. На местах в управлениях и отделах сельского хозяйства владеют информацией о заброшенных земельных участках, о сроках неиспользования земель, о том, в каком состоянии эти земли находятся, возможно ли введение их в сельскохозяйственный оборот малыми усилиями и есть ли претенденты на покупку участков в случае их изъятия у недобросовестных собственников.

Стоит отметить, с 3 июля 2016 года в законную силу вступил Федеральный закон №354 — ФЗ, в котором изложено, что земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда участок предназначен для ведения сельского хозяйства либо жилищного или иного строительства и не используется по целевому назначению в течение трех лет, если более длительный срок не установлен законом.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по Оренбургской области, в сфере государственного земельного надзора ведется работа по выявлению неиспользуемых земель. Также остро стоит вопрос в отношении выделения паевых земельных долей гражданами и регистрации их в регистрационных органах. В связи с этим затруднено проведение надзорных мероприятий по земельным участкам, которые находятся в коллективно-долевой собственности и, как правило, не используются.

Министр сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности области Михаил Маслов 9 августа в ходе видеоконференции по вопросу мониторинга земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании в соответствии с целевым назначением или использовании с нарушением законодательства РФ подчеркнул, что всем муниципальным образованиям необходимо подготовить информацию о количестве неиспользованных земель сельхозназначения.

«В первую очередь нужно собрать информацию о неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности физических и юридических лиц, предлагаю начать проверку с особо ценных земель сельскохозяйственного назначения, по которым 30 июля 2013 года губернатором Оренбургской области был подписан Указ № 755-ук «О перечне особо ценных земель сельскохозяйственного назначения в Оренбургской области», — отметил глава профильного ведомства.