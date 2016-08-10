Астана, 10 августа, 2016, 11:58 — ИА Регнум.



kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

За встречей президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, во время которой второй назвал первого «дорогим другом», напряженно следил весь мир.

К примеру, немецкая газета Tagesspiegel написала, что визит турецкого президента в Россию является сигналом для Запада, так как визит проходит в момент эскалации напряженности в отношениях между Эрдоганом и Западом.

Корреспондент BBC Сара Рейнфорд считает, что «Россия стремится извлечь выгоду из охлаждения отношений Турции с Западом после неудавшегося переворота».

Отставной посол Швеции, младший научный сотрудник в Стокгольмском университете Института туркологии Майкл Салин, в своем комментарии агентству BBC заявил, что визит Эрдогана в Россию нервирует Запад.

«Визит во вторник не поспешное решение турецкого государства в реакции на отсутствие видимой и заслуживающей доверия поддержки Запада во времена кризиса, а также не знак признательности за поддержку президента Путина. Турции нужны российские поставки нефти, доступ к ядерным и другим технологиям. Ей также необходим доступ к российскому рынку и приток российских туристов. Символический характер визита Эрдогана через несколько недель после неудачного переворота, может стать сигналом для тех в США и ЕС, кто ищет признаки возможного изменения постоянной политики.

Турция — ключевой игрок НАТО. И она весьма чувствительно отнеслась к тому, как вел себя Запад с Эрдоганом до и особенно после попытки государственного переворота. К радости президента Путина, г-н Эрдоган, видимо, рад держать Запад в напряжении и заставлять его потеть на данный момент», — отмечает Салин.

Следует отметить, что большие вопросы вызывает не только будущее развитие российско-турецких отношений, но и то, что уже является достоянием истории. А именно: как и почему Эрдоган приехал к «дорогому другу», и кто его к этому подтолкнул.

Ответ на этот вопрос можно также найти в различных СМИ, но в первую очередь в казахстанских.

К примеру, казахстанский информационный портал zakon. kz опубликовал вчера статью «Шахматы по-турецки: казахский гамбит», автором которой является директор Института современных исследований Евразийского национального университета им. Гумилева, доктор политологии Мухит-Ардагер Сыдыкназаров.

По мнению политолога, «всю работу по выходу из той непростой, неоднозначной внешнеполитической ситуации, в которой оказались государства региона после турецко-российского обострения, когда была опасность оказаться между политико-экономическим молотом и дипломатической наковальней, проделал за весь постсоветский центральноазиатский регион» один человек — президент Казахстана.

«Безрезультатное стояние в приемной Европейского Союза, а теперь и вообще отложенное на долгий срок членство в Европейском Сообществе; завязывание в сирийском конфликте; серьезные внутриполитические конфликты и раскол турецких элит; милитаризация оппозиции; проблема миллионов беженцев; терроризм на улицах некогда безопасных и тихих турецких городов и курортов; спад экономического развития и падение доходов туризма вследствие активизации террористических групп внутри и извне; курдский вопрос; перманентно будируемая в стенах европейских парламентов мира тема армянского геноцида; меняющаяся роль турецкой армии как хранителя заветов Ататюрка, европейскости и светскости турецкого общества; растущий антиэрдогановский дискурс в западных СМИ; вдобавок к этим всем, прямо либо косвенно взаимосвязанным внутри‑ и внешнеполитическим проблемам, попытка военного переворота, унесшая жизни сотен турецких граждан, всего этого даже для 17-ой экономики мира, второй в военно-морском отношении державы НАТО, коей является Турция, оказалось чересчур много», — пишет Сыдыкназаров.

По мнению автора статьи, в свете вышеуказанных проблем, визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Турцию 5 августа был весьма своевременен. К тому же казахстанский лидер стал первым, кто посетил Турцию после попытки военного переворота.

«Нурсултан Назарбаев, в духе аксакала-лидера руководителей стран тюркоязычного мира, пошел навстречу и пообещал своему турецкому коллеге проверить деятельность образовательных учреждений на предмет связи с гюленистами (речь идет о казахстанско-турецких лицеях, которые турецкие власти попросили закрыть — прим. ИА REGNUM ). Не вступал казахстанский президент и в заочную словесную перепалку, как другие лидеры государств региона, реагируя на аналогичные призывы, ранее озвученные турецкими послами в странах региона», — подчеркивает Сыдыкназаров.

По всей видимости, казахстанский политолог намекает на президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который в ответ на требования турецких властей закрыть работающие в республике образовательные учреждения, связанные с исламским богословом Феттулахом Гюленом и предупреждения о возможном госперевороте в Киргизии, назвал эти предположения абсурдом.

«Если такие умные, то почему у себя проспали переворот? Конечно, мы все советы выслушаем и информацию проверим», — заявил Атамбаев.

«Несомненно, Назарбаев сыграл свою важнейшую роль в урегулировании кризиса в отношениях между Турцией и Россией, оказав позитивное влияние на двусторонние отношения этих стран в преддверии встречи Эрдогана с Путиным. Это первая встреча на фоне длительного перерыва буквально всех контактов между Анкарой и Москвой: и политических, и торгово-экономических, и иных. В шахматной и шашечной терминологии есть термин «гамбит». Это дебют с жертвой шашки, достижение компромисса за счет малой жертвы на шахматном столе с тем, чтобы игра набрала свою дальнейшую позитивную динамику. Разрешение потенциальной конфликтной ситуации, затрагивающей интересы многих сторон, выгодно всем», — резюмирует Сыдыкназаров в своей публикации.

Правда, он при этом не уточняет, кто же является той самой пешкой, которую пожертвовали для нормализации российско-турецких отношений. Но, видимо, это и не главное. Главное — это роль казахстанского лидера во всей этой истории.

Однако не только президент Казахстана смог отличиться в урегулировании этого конфликта. Дипломатические службы Казахстана тоже без дела не сидели.

Практически все казахстанские СМИ перепечатали статью турецкой газеты Hurriyet о том, что казахстанские дипломаты помогали российским и турецким коллегам подготовить текст письма с извинениями президента Турции Реджепа Эрдогана президенту России Владимиру Путину.

«Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, работавший над черновиком вместе с русскими переводчиками и дипломатами из посольства Казахстана в Анкаре, остановил свой выбор на русском слове «извините». Оно «было сильнее, чем «сожалеем» (sorrу), но не такое сильное, как «просьба о прощении» (apology). Посол Казахстана в Анкаре Жансеит Туймебаев вечером 22 июня в сообщил Ибрагиму Калину о том, что Назарбаев сможет передать письмо Эрдогана Путину на встрече в Санкт-Петербурге. Однако Эрдоган еще не был готов отправить письмо. Через день, 23 июня, посол Казахстана Туймебаев снова отправил сообщение Калину с пометкой «срочно», в котором говорилось, что Назарбаев встретится с Путиным в Ташкенте на саммите ШОС. В экстренном порядке сотрудниками казахстанского посольства были внесены последние изменения в письмо», — пишет Hurriyet.

Получив под документом подпись Эрдогана, его пресс-секретарь вылетел в Узбекистан. Дальше событий развивались как в шпионском боевике. Самолет столкнулся с риском не допуска к полетам через Грузию, Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В последние минуты разрешение было получено от всех, кроме Узбекистана. В Туркменистане была плохая погода, топливо было на исходе. И уже казалось, что вся затея пойдет прахом. Но в дело опять вмешался президент Казахстана, который уговорил президента Узбекистана Ислама Каримова разрешить прилет турецкому самолету. Назарбаев лично встретил турецких послов, лично прочитал письмо Путину и одобрил его. После этого письмо было передано советнику Путина Юрию Ушакову, который в свою очередь передал его президенту России. Чуть позже Ушаков сообщил турецким дипломатам что Путин принял извинения Эрдогана. Это все стало поворотным моментом в отношениях Турции и России.

Причины, которые двигали Назарбаевым понять не трудно. Президент Казахстана с самого начала российско-турецкого конфликта призывал стороны к мирному диалогу.

«Для нас большой проблемой стал кризис в отношениях между Турцией и Россией. Обе страны являются нашими важными союзниками и партнерами. Сегодня необходимо искать пути выхода из сложившейся ситуации», — отмечал Назарбаев в феврале 2016 года на встрече с премьер-министром Турции (на тот момент, — ИА REGNUM ) Ахметом Давутоглу.

Одним словом, работа Назарбаева увенчалась успехом. Впрочем, как и всегда, если верить газете «Казахстанская правда», которая сегодня, 10 августа, опубликовала статью «На крутых виражах истории», посвященную в том числе и миротворческой деятельности президента Казахстана на протяжении последних 25 лет.

«Надо сказать, что в те дни (август 1991 года — ИА REGNUM ) нарабатывались не только политические и бизнес-контакты с зарубежьем, но и авторитет президента-миротворца. В августе был закрыт Семипалатинский испытательный полигон; в сентябре сразу после встречи с Ли Куан Ю Нурсултан Назарбаев улетел в Баку, Ереван и Степанакерт, где вместе с президентом России Борисом Ельциным оказал помощь в проведении переговоров по Нагорному Карабаху. Поездка Главы нашего государства на Кавказ получила мощный международный резонанс. Во время официального визита Нурсултана Назарбаева в Турцию президент этой страны Тургут Озал высоко оценил миротворческую миссию президента. Да и простые люди при случае старались выразить свое расположение. Во время посещения городов Турции глава государства случайно пересекся с туристами из США, которые попросили разрешения сфотографироваться рядом с казахстанским лидером. Наши журналисты поинтересовались: А что они знают об этом человеке? — О! Назарбаев благородный политик, он пытается погасить огонь в Карабахе — советском Белфасте, — таким был ответ.

Казахстан, еще не получив независимости, активно действовал на международной арене, зарабатывая все большую популярность. В условиях нестабильности в СССР и возможного развития «югославского варианта», многие зарубежные политики делали ставку на Нурсултана Назарбаева, его способность выступать объединяющим фактором», — говорится в публикации.