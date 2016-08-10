Челябинск, 10 августа, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Златоустовский оппозиционный деятель, лидер движения «Люди из Стали» Валерий Усков задержан в Челябинске по подозрению в вымогательстве, передает корреспондент ИА REGNUM.

kyrgyzkorm.kg Задержанный

«Дело в производстве в Следственном управлении имеется. Подозреваемый задержан, фамилии пока не называются», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM и.о. руководителя пресс-службы СУ СКР по Челябинской области Александр Скорик.

Соратники Ускова подтверждают задержание своего лидера, однако заявляют об очередной провокации со стороны правоохранительных органов.

«Задержание произошло вчера, 9 августа. Пока не предъявлено обвинение, ведутся следственные действия. Мы считаем это очередной провокацией в адрес Ускова», — заявил главный редактор издания «Правда города Златоуста» Сергей Какайкин.

Задержание Валерия Ускова, по мнению главреда оппозиционной газеты Златоуста, входит в ряд действий, направленных на препятствование действиям, разоблачающим коррупцию в горнозаводском регионе Челябинской области. «Все прекрасно знаю, что Усков как кость в горле местным коррупционерам и тем, кто идет на выборы от партии власти. Его давно пытаются устранить из борьбы», — отметил главред газеты.

«Усков задержан по ст. 163 («Вымогательство»), но пока обвинение не предъявлено. Ведутся следственные действия. Насколько мы знаем, Валерий Усков был на обычной деловой встрече. Ни о каком вымогательстве речи идти не может, так как человек поехал в Челябинск со своим ребенком (10 лет). Поэтому какой-то мимолетный разговор должен был состояться, так как ребенок в это время ждал в машине. Очень все похоже на предыдущий, прошлый момент, когда якобы задержали с оружием. Тогда человек поехал за документами, его задерживают вдруг с каким-то оружием, после того как он просто поднял пакет с земли. Похоже на такую же провокацию», — сообщил Сергей Какайкин.

Отметим, Валерий Усков — яркий представитель оппозиции города Златоуста. Выдвинулся на выборы в Госдуму VII созыва по Златоустовскому одномандатному избирательному округу, однако не смог собрать и предоставить требуемое количество подписей в свою поддержку.

Напомним, скандально известный лидер движения «Люди из Стали» Валерий Усков ведет активную политическую деятельность в городах горнозаводской зоны области. Основной упор в деятельности его группы сделан на экологических и социальных проблемах районов. По мнению блогеров, ведущих частные расследования, были проведены мероприятия, в том числе экологические митинги, в Магнитке, Сулее, Сатке, Бакале и других городах горнозаводской зоны Челябинской области.

Отметим, представитель «Национально-освободительного движения», пожелавший остаться неназванным, сообщил, что в деятельности Усков якобы постоянно использует сомнительные методы. Так, по мнению источника, за то, чтобы не писать критический материал о высокопоставленных лицах, то есть за молчание, предлагалось пожертвовать некоторую сумму. Например, один депутат Госдумы будто бы «пожертвовал» Ускову до полумиллиона рублей, и якобы после этого в газете Ускова перестали публиковаться острые критикующие материалы на данного депутата, сообщил источник.