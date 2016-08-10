Москва, 10 августа, 2016, 11:49 — ИА Регнум. В первом полугодии 2016 года в Москве доля кроссоверов и внедорожников достигла 44% от общего объема продаж новых легковых автомашин. Количество проданных автомобилей сегмента SUV составило 42,8 тыс. единиц, сообщает 10 августа агентство «Автостат».

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По сравнению с предыдущим годом рыночная доля сегмента, наиболее популярного среди москвичей, выросла на 1%, в то время как число проданных экземпляров сократилось на 2%.

Автомобили класса В за шесть месяцев этого года предпочли 25% жителей столицы, хотя год назад рыночная доля сегмента составляла 21,5%. Всего в В-классе было продано 24,6 тыс. единиц, что на 14% превышает показатель прошлого года.

Доля машин С-класса составляет 13%, их приобрели 12,9 тыс. москвичей. На четвертом месте — сегмент D, его доля составила 8,5%, продано 8,3 тыс. автомобилей.