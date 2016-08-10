Вашингтон, 10 августа, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Мировое потребление нефти в будущем году в среднем превысит 170 тыс. баррелей. С таким прогнозом выступило управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA), пишет Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В новом прогнозе Минэнерго США на будущей год говорится, что спрос на «черное золото» на мировом рынке может оказаться на 20 тыс. баррелей меньше, чем ожидалось в июле, и составить 97,76 млн баррелей в день. Что касается мировой добычи, то она будет на уровне в 96,59 млн баррелей в сутки, полагают эксперты. Это на 200 тыс. меньше, чем было указано в июльском прогнозе.

Согласно прогнозу американского энергетического ведомства, в 2017 году национальная добыча увеличится на 8,31 млн баррелей в сутки. Стоит отметить, что EIA пересмотрело свои рассчеты, так как в июле ведомство полагало, что рост национальной добычи в 2017 году составит 8,2 млн баррелей ежесуточно. По июльским данным, речь шла также о профиците в 10 тыс. баррелей в день.

Ситуация на мировом рынке «черного золота», сложившаяся в последнее время, показала, что американские нефтяные компании оказались весьма устойчивыми к падению цен на нефть, считают чиновники в США. Так, например, партнер Again Capital LLC Джон Килдафф отметил, что это обстоятельство говорит о том, что индустрия может снизить затраты и получить прибыль с более низкой ценой на нефть.

В то же время нельзя отрицать, что сложная ситуация на мировом нефтяном рынке негативно отразилась на отрасли в США. Так, американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes систематически публиковала данные на протяжении последних двух лет о сокращении числа нефтегазовых вышек в США. По данным компании, в годовом выражении показатель количества буровых установок снизился на 479 единиц, или на 53,5%.

На протяжении двух лет подряд в США происходит рекордное сокращение буровых установок. По мнению аналитиков, это связано с крайне низкими мировыми ценами на нефть и большим количеством уже разведанных месторождений. Если на начало 2015 года на американской территории было 894 нефтегазовые вышки, то теперь их число составляет около 300. Добыча на месторождениях сланцевой нефти и газа закрывается в первую очередь, потому что при актуальных ценах на «черное золото» добыча на них невыгодна.

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