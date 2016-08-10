Калининград, 10 августа, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Депутатами Калининградской облдумы и горсовета Калининграда хотят стать 15 кандидатов, ранее имевшие судимости. Такая информация впервые обнародована в системе ГАС «Выборы», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

Среди преступлений, совершённых потенциальными народными избранниками, лидируют кражи. Больше всех ранее осужденных — в рядах «Справедливой России». Стоит отметить, что все судимости погашены.

Итак, в региональный парламент Калининградской области баллотируются пять ранее судимых представителя «Справедливой России». Это:

— пенсионер из г. Славска Владимир Проскурин, осужденный по ч. 2 ст. 162. 2 УК РСФСР «Сокрытие доходов или иных объектов налогообложения» (судимость погашена в 1996 году);

— оператор АЗС Дмитрий Михеев, закончивший Калининградскую высшую школу МВД и осужденный по ч. 1 ст. 112 УК РСФСР «Умышленное легкое телесное повреждение или побои» (судимость погашена в 1999 году);

— председатель Союза садоводов Калининградской области Вадим Сафронов, осужденный трижды по ч. 1 ст. 116 УК РФ «Побои» (судимости погашены в 2012 г., в апреле и октябре 2015 года);

— председатель гаражно-строительного кооператива «Преголь» Виктор Чинчик, осужденный по ч.1 ст. 334 УК РФ «Насильственные действия в отношении начальника» (судимость погашена в 2007 году);

— директор ОО «Мазда — сервис» Павел Козленко, осужденный по ч. 2 ст. 89 УК РСФСР «Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем кражи» (судимость погашена в 1994 году).

От Российской партии пенсионеров за справедливость баллотируются два кандидата, имевшие судимости. Это:

— фермер из Зеленоградского района Дмитрий Вихарев, осужденный по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (судимость погашена в 2005 году);

— гендиректор стоматологической клиники ООО «СДТ» Андрей Тихонов, осужденный по ч.2 ст.144 УК РСФСР «Кража» (судимость погашена в 1994 году).

От «Патриотов России» баллотируются два ранее осужденных кандидата. Это:

— журналист Константин Рожков, осужденный за клевету в адрес федерального судьи (подробнее об этом читайте здесь). Судимость у коллеги погашена в 2009 году.

— директор управляющей компании «РОСТЭК-Терминал» Игорь Фургачев, осужденный по ч. 2 ст. 211 УК РСФСР «Выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправных транспортных средств, совершенное лицом, ответственным за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств» (судимость погашена в 1997 году).

От Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) одновременно в облдуму и горсовет баллотируется общественный активист Евгений Лабудин, судимый по ч. 3 ст. 89 и ст. 43 УК РСФСР «Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем кражи» (судимость погашена в 1989 году).

От КПСС в горсовет Калининграда баллотируется ещё один общественный активист Михаил Костяев, имеющий четыре судимости. Три из них по пунктам «а», «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору, совершенная с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину» (погашены в 1999, 2000 и 2006 гг.), одна — по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» (погашена в 2014 году). Напомним, в 2011 году в день оглашения приговора Костяев сбежал в Литву, попросив там политического убежища.

В рядах КПРФ также два ранее осужденных. Это:

— директор компании «Томас Бетон» Игорь Плешков, судимый по ч.1 ст.116 УК РФ «Побои» (судимость снята в 2015 году в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне). Плешков одновременно баллотируется в облдуму, горсовет и Госдуму;

— калининградский пенсионер Николай Гончаренко, закончивший в своё время Военно-политическую академию им. Ленина. В 1998 году он был осужден по целому ряду статей УК РСФСР — ст. 17,175 «Подстрекательство должностного лица к должностному подлогу», ч. 1 ст. 196 «Изготовление подложных документов и использование их лично и подчиненными», ч. 3 ст. 327 «Использование заведомо подложного документа» (судимость погашена в 1999 году).

Ранее судимый есть и в среде самовыдвиженцев в облдуму — это инструктор тренажерного зала Михаил Шушаян, осужденный по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» (судимость погашена в 2006 году).

От «Единой России» в горсовет Калининграда баллотируется действующий депутат, директор ООО «Горсвет-Инвест» Олег Петросов, имевший судимость по ч. 2. п. «а» ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» (судимость погашена в 1999 году).

ИА REGNUM уточняет, что с 2014 году судимости кандидатов стали открытыми для избирателей.

Согласно действующему законодательству, лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости. То есть с момента погашения судимости лицо считается не судимым. Такой момент наступает и судимость «автоматически» погашается:

а). В отношении лиц, условно осужденных, — по истечении испытательного срока;

б). В отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, — по истечении одного года после отбытия или исполнения наказания;

в). В отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести, — по истечении трех лет после отбытия наказания;

г). В отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, — по истечении восьми лет после отбытия наказания;

д). В отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, — по истечении десяти лет после отбытия наказания.

В отличие от погашения судимости, которое происходит автоматически по истечении определенного срока, снятие судимости может быть совершено ранее сроков ее погашения. Если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а также возместил вред, причиненный преступлением, то по его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости.