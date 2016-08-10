Анкара, 10 августа, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 10 августа, что Анкара создает «надежный механизм» совместно с Россией для нахождения путей разрешения ситуации в Сирии, сообщает Reuters.

medyaextra.com Флаги России и Турции

Дипломат также отметил, что 10 августа в Россию для переговоров направляется делегация, в которую входят сотрудники МИД, Минобороны и спецслужб Турции.

С таким заявлением глава турецкой дипломатии выступил в интервью СМИ страны, добавив, что, по словам президента России Владимира Путина, Москва снимет эмбарго на турецкую продукцию, а также будут подписаны дополнительные соглашения, при необходимости, для возобновления работ по прокладке газопровода «Турецкий поток».

Напомним, встреча глав Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина состоялась днем ранее, 9 августа в Санкт-Петербурге.