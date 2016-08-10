Москва, 10 августа, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Столичные спасатели локализовали пожар, который охватил административное здание на территории автобусного парка на улице Дениса Давыдова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС Москвы. Площадь пожара составила 200 кв. метров

skeeze Пожарник

«Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 10 часов 18 минут и приступили к его тушению. Принятыми мерами в 11.00 часов пожар был локализован. Сведений о пострадавших не поступало», — заявили в пресс-службе.

30 человек сами вышли из здания, до прибытия пожарных. На данный момент идет проверка обстоятельств произошедшего, информация уточняется.