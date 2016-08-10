Пекин, 10 августа, 2016, 11:36 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин прокомментировала визит экс-президента Филиппин Фиделя Рамоса.

Мир. Советский плакат

«Китай и Филиппины всегда были дружественными соседями. Приложив совместные усилия, Пекин и Манила способны выйти из сложившейся кризисной ситуации. Китай полностью открыт и готов возобновить диалог с Филиппинами», — заявила пресс-секретарь МИД КНР.

Назначенный действующим президентом Филиппин Родриго Дутерте спецпосланник Фидель Рамос прибыл в Гонконг 8 августа. Рамос представит интересы Филиппин в ходе двусторонних переговоров с китайской стороной.

«Моя работа состоит в том, чтобы помочь сторонам сломать лед и возродить былую дружбу между народами КНР и Филиппин», — заявил журналистам экс-президент Филиппин.

88-летний Фидель Рамос занимал пост главы государства с 1992 по 1998 гг. После выхода на пенсию Рамос стал ключевой фигурой в процессе создания Азиатского экономического форума, известного также как Восточный Давос.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Рамос является одним из самых подходящих переговорщиков со стороны Филиппин. Экс-президент отличается большой осведомленностью о положении дел в Китае, кроме того, он до сих пор поддерживал хорошие отношения с политической элитой КНР, связи с которой были установлены в годы его управления государством в период с 1992 г. по 1998 г.