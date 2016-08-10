Москва, 10 августа, 2016, 11:41 — ИА Регнум. В Москве задержали мужчину, ранившего полицейского из охотничьего ружья на лестничной площадке жилого дома. Стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие для обезвреживания вооружённого человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

wallspaper.ru Выстрел из ружья

Сотрудники ОМВД РФ по району Южное Медведково прибыли на задержание после поступившего в ночь на 10 августа звонка от москвички, сообщивший, что в её квартиру пытается попасть неизвестный мужчина.

Полицейские вошли в подъезд дома по Заповедной улице, откуда поступил вызов, и на лестничной площадке увидели вооружённого охотничьим ружьём мужчину. Злоумышленник выстрелил в стражей порядка, ранив лейтенанта полиции.

«Для обезвреживания подозреваемого второй сотрудник полиции применил табельное оружие и причинил нарушителю ранение поясничной области. Пострадавший полицейский и получивший ранение подозреваемый — ранее судимый местный житель 1972 г.р., — госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что по факту случившегося в следственные органы направлены собранные материалы: в ближайшее время ожидается принятие процессуального решения. Злоумышленнику, стрелявшему в полицейского и пытавшегося проникнуть в чужую квартиру, грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двенадцати до двадцати лет.