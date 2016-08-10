Москва, 10 августа, 2016, 11:34 — ИА Регнум. В России с начала 2016 года зарегистрировано 4 578 ДТП с участием детей-пассажиров. Число ДТП снизилось на — 1,9%. В результате аварий погибли 207 детей, что на 9,2% меньше, чем по данным на начало года, пострадали 5 228 детей (снижение на 1,1%), сообщается на сайте Госавтоинспекции РФ.

bmw-sailracingacademy.com Детское автомобильное кресло

Нарушения водителями правил перевозки детей, когда маленькие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности и перевозились без детских удерживающих устройств, были зафиксированы в 519 ДТП, это на 17,6% ниже прошлогоднего показателя за такой же период. При этом 31 ребенок погиб (снижение на 26,2%) и 600 пострадали (снижение на 17,7%),

В ведомстве отмечают, что самое безопасное место для установки детского кресла в автомобиле — среднее место на заднем сидении. Самое небезопасное — переднее пассажирское сиденье. Это подтверждается многочисленными испытаниями и краш-тестами. На переднее пассажирское сиденье детское автокресло ставится в крайнем случае, а если оно обращено против направления движения, то обязательно при отключенной подушке безопасности.

Учитывая крайнюю актуальность вопросов обеспечения безопасности детей-пассажиров, ведется целенаправленная разъяснительная работа среди водителей. Госавтоинспекция напоминает взрослым участникам дорожного движения о необходимости уделять особое внимание перевозке детей. Кроме того, в ближайшее время подразделениями ГИБДД по стране будут активно проводиться профилактические мероприятия и усилен контроль за соблюдением правил безопасности перевозки детей.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным российского Красного Креста на апрель 2016, дети в России гибнут в ДТП в 3 раза чаще, чем дети в странах ЕС. Общий коэффициент смертности детей в ДТП в России в 2013 году составлял 36,1 на миллион населения в возрасте до 16 лет. Это более чем в 3 раза превышает таковой в странах ЕС. Почти все дети, пострадавшие в городских ДТП, перевозятся непристегнутыми, не в детском автокресле.