Лестер, Великобритания, 10 августа, 2016, 11:34 — ИА Регнум. 64-летний итальянский футбольный специалист Клаудио Раньери согласовал новый контракт с руководством клуба «Лестер Сити», сообщает Sky Sports.

ziwuwu.com Клаудио Раньери

По данным издания, трудовое соглашение будет рассчитано до 2020 года, а зарплата главного тренера команды составит 3,5 млн евро за сезон.

Другие подробности договора остаются пока в секрете.

Напомним, Клаудио Раньери возглавил английский ФК «Лестер» в 2015 году, и в первом же сезоне выиграл чемпионат английской Премьер-лиги (АПЛ).

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