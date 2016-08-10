ФК «Лестер» продлил контракт с Раньери
Лестер, Великобритания, 10 августа, 2016, 11:34 — ИА Регнум. 64-летний итальянский футбольный специалист Клаудио Раньери согласовал новый контракт с руководством клуба «Лестер Сити», сообщает Sky Sports.
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Клаудио Раньери
По данным издания, трудовое соглашение будет рассчитано до 2020 года, а зарплата главного тренера команды составит 3,5 млн евро за сезон.
Другие подробности договора остаются пока в секрете.
Напомним, Клаудио Раньери возглавил английский ФК «Лестер» в 2015 году, и в первом же сезоне выиграл чемпионат английской Премьер-лиги (АПЛ).
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