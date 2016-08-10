Тверь, 10 августа, 2016, 11:30 — ИА Регнум. До конца года во всех муниципальных образованиях Тверской области будут оборудованы площадки для сдачи единого государственного экзамена. Об этом исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя заявил на заседании правительства Тверской области 9 августа, где обсуждались итоги ЕГЭ в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В этом году при проведении единого госэкзамена в регионе работало 49 экзаменационных пунктов: 47 — на базе общеобразовательных организаций, по одному — в учреждении среднего профессионального образования и на дому. При этом в восьми муниципалитетах из 43 площадки для сдачи ЕГЭ отсутствовали. В результате, например, выпускники школ Сандовского района ездили сдавать экзамены за 80 километров.

Игорь Руденя обратил внимание на важность создания в каждом муниципальном образовании равных условий для сдачи единого государственного экзамена. От этого зависит не только успешное прохождение аттестации выпускниками региона, но и в целом развитие территорий, закрепление молодежи на местах.

«Правительством принято решение о том, что до конца года во всех муниципальных образованиях будут оборудованы школы для сдачи ЕГЭ. Хотя бы в одном учебном заведении должен быть класс для проведения единого государственного экзамена. Важно создать одинаковые условия для всех ребят», — подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона также заявил о необходимости повышения качества оборудования в местах сдачи ЕГЭ. На эти цели будут выделены дополнительные средства.

Председатель Общественного совета по образованию при министерстве образования Тверской области профессор Александр Бутузов и другие представители экспертного сообщества отметили значимость решения главы региона о расширении географии проведения экзаменов. Не менее важно, по мнению специалистов, грамотное и своевременное информационное обеспечение процедуры ЕГЭ, что поможет будущим выпускникам определиться с выбором предметов для аттестации. Председатель региональной предметной комиссии по математике Любовь Пиджакова считает необходимым более раннее проведение пробного экзамена по математике, чтобы школьники могли заблаговременно выбрать итоговую форму сдачи предмета.

Эти предложения будут учтены в дальнейшей работе по совершенствованию системы ЕГЭ в регионе.

Важный вопрос — качество подготовки к аттестации. В этом году увеличилось число выпускников, набравших 100 баллов: 59 против 49 в 2015 году. На 33 человека по сравнению с предыдущим периодом уменьшилось количество школьников, не сдавших единый государственный экзамен. В то же время только в 16 муниципальных образованиях ЕГЭ сдали все учащиеся.

Глава региона поручил областному министерству образования провести анализ, как по отдельным школам, так и по муниципалитетам, где учащиеся показали невысокие результаты, и разработать систему мер для исправления ситуации.

«Нужно понять, кто отвечает за образование, каков объем финансирования, как организован учебный процесс, в каком состоянии находятся школы», — обозначил Игорь Руденя.