Махачкала, 10 августа, 2016, 11:26 — ИА Регнум. С середины июля через Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) перевалено более 36 тысяч тонн туркменской нефти, сообщили 10 августа ИА REGNUM в пресс-службе порта. Работа по перевалке была возобновлена после вынужденной приостановки работы в июне 2016 года.

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По данным руководства порта, в течение первого месяца после вынужденного перерыва через Махачкалу перевалят более 50 тысяч тонн нефти. С туркменской стороной заключен долгосрочный контракт. За первое полугодие текущего года всего через ММТП перевалено около 1 млн 500 тыс. тонн сырой нефти, говорится в сообщении.

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Туркменская нефть по Каспийскому морю на танкерах поступает в Махачкалу и через оборудование компании «Дагнефтепродукт», находящееся на причалах порта, закачивается в резервуары, откуда поступает к потребителям через магистральные трубопроводы «Транснефти» или по железной дороге.

Отметим, в начале июня 2016 года в Махачкале полностью прекратилась перевалка туркменской нефти. Поставщики ссылались на большие потери нефти во время перевалки в порту. Тогда же оператор нефтетранспортной системы России компания «Транснефть» заявила о возможном прекращении транзита через Махачкалу и его перенаправлении в Азербайджан, откуда она должна транспортироваться по трубе Баку — Тбилиси — Джейхан. В потерях «Транснефть» обвинила компанию «Дагнефтепродукт».

По данным компании, потери при перекачке нефти из танкеров в резервуары не должны превышать 0,2%. «Криминальная обстановка на «Дагнефтепродукте» и бездействие республиканских административных структур фактически приводят к закрытию экспортных потоков нефти Каспия через единственную инфраструктуру Российской Федерации, принадлежащую государству. Туркменские грузоотправители отмечают, что в 2013 году потери составляли 0,69% прокачки, в 2014 году — 0,84%, в 2015 году — 0,44%, а за первый квартал 2016 года — уже 1,43%», — говорилось в сообщении «Транснефти».