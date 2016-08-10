Рига, 10 августа, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Созданный весной 2016 года латвийский Центр по делам демографии подготовил свои предложения по оказанию поддержки семьям. Согласно выкладкам, из бюджета 2017 года на мероприятия такого рода потребуется около 20 миллионов евро, сообщает газета Neatkarīgā rīta avīze.

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Как пояснил глава Центра Имант Парадниекс, в качестве долгосрочного предложения выдвинута идея об увеличении пособий для семей с приемными детьми — с нынешних 45 евро в месяц за ребенка до 92,5 евро. Это потребует 4,8 млн евро из государственной казны.

Еще порядка 4 млн потребуется для увеличения пенсии по утрате кормильца — с 43 евро до тех же 92,5 евро ежемесячно. В свою очередь, начиная с четвертого ребенка семьи в Латвии будут получать повышенное пособие — 50 евро в месяц.

Также Центр предлагает пересмотреть размер социальных страховых взносов для женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. На данный момент они платятся со 142 евро, тогда как, по мнению ведомства, сумма должна составлять не менее 171 евро. В свою очередь, с 2018 года взносы нужно платить со всего родительского пособия.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле 2016 года по распоряжению премьер-министра Мариса Кучинскиса, в Латвии начали разрабатывать план поддержки мероприятий по улучшению рождаемости. Для этой цели создается Центр по делам демографии. Руководителем этой структуры стал председатель парламентской комиссии по делам демографии, представитель праворадикального Национального объединения (входит в состав правящей коалиции) Имантс Парадниекс.

В обязанность структуры входит разработка предложений, направленных на воспроизведение населения путем улучшения демографической ситуации, качества жизни семей и социального обеспечения.

Напомним, согласно официальной статистике, с 1990 года общее количество жителей в Латвии уменьшилось примерно на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Также за последние 5 лет число молодых людей уменьшается в среднем на 5,7% в год. Если в 2005 году молодые люди составляли 20% населения страны, то в 2015 году их было всего 14%.

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