Москва, 10 августа, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Внешнеполитическое ведомство США должно дать объяснения в связи с заявлением бывшего замдиректора ЦРУ Майкла Морелла, призвавшего противостоять действиям России и Ирана в Сирии путем убийства, в том числе тайного, граждан этих стран. Об этом заявила журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.

Kremlin.ru Ирина Яровая

По словам Яровой, Морелл таким образом признал возможности американской стороны по скрытым расправам над гражданами, замаскированным под действия террористов.

«Госдеп должен ответить однозначно по этому поводу, иначе есть основания полагать, что экс-руководитель ЦРУ проговорился о том, что в действующем плане ЦРУ имеет гриф «совершенно секретно», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший замглавы ЦРУ Майкл Морелл заявил в эфире американского телеканала CBS News, что в Сирии нужно выполнять «тайные операции» по ликвидации военных России и Ирана, чтобы урегулировать конфликт в арабской республике.