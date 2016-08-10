Москва, 10 августа, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Информация о введении ограничения на прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, расположенных на территории России, не соответствует действительности. Об этом сообщили RNS в Сбербанке.

Evgeny Деньги

«Проводились плановые работы по усилению мер безопасности с целью повышения чувствительности к фальшивым купюрам», — отметили в кредитной организации.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Сбербанк якобы ввел ограничения на прием пятитысячных купюр в некоторых банкоматах, расположенных в регионах страны.

Речь якобы шла о 10% устройств самообслуживания, которым необходимо было установить программное обеспечение для повышения чувствительности к фальшивым купюрам.