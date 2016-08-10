Киев, 10 августа, 2016, 11:18 — ИА Регнум.



dan-news.info Последствия обстрела

Вчера, 9 августа, в Донбассе боевые действия шли на всех основных участках фронта с применением тяжелой артиллерии калибра 120, 122 и 152 мм. Об этом 10 августа сообщают источник в военном ведомстве ДНР, Народная милиция ЛНР, пресс-служба Донецкой горадминистрации и пресс-центр штаба АТО, передает ИА REGNUM.

По данным военного ДНР, только за прошедшую ночь украинские войска обстреляли позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Донецк, Докучаевск, Ясиноватая, Трудовское, Старомихайловка, Коминтерново, Ленинское, Ясное, Васильевка, Зайцево, Красный Партизан, Гольмовский, Саханка. «С 21:00 до 02:00 украинская сторона вела обстрелы из орудий калибра 122 мм по поселкам Трудовские и Старомихайловка Петровского района Донецка, Ясиноватой, селам Коминтерново и Ленинское Новоазовского района на юге ДНР. По этим территориям было выпущено 76 снарядов калибра 122 мм», — сказал ДАН источник. При этом подразделения ВСУ вели огонь из минометов калибра 82 и 120 мм (выпущена 261 мина).

Источник в силовом ведомстве отметил, что вчера вечером украинский снайпер обстрелял контрольно-пропускной пункт «Александровка» (к западу от Донецка). «На момент обстрела в «серой зоне» находилось несколько десятков гражданских автомобилей», — рассказал собеседник.

В то же время пресс-служба Донецкой горадминистрации отмечает, что в результате ночного обстрела жилых кварталов Петровского района погибли два человека, еще один получил ранения. «В ночь с 9 на 10 августа обстрелу со стороны ВСУ подвергся Петровский район. Прямые попадания зафиксированы по ул. Сафонова — разрушена несущая стена, поврежден забор и остекление, по ул. Петровского (1 дом). Ул. Удачная — повреждены окна, ул. Косарева — повреждены окна, кровля. По имеющимся данным, погибло два человека, один ранен», — говорится в сообщении.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. В частности, под обстрел попали позиции ВС ЛНР в селах Логвиново, Лозовое и Калиново. При этом украинские войска использовали 82-мм минометы, БМП, АГС и СПГ. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь, 10 августа спикер пресс-центра АТО, майор ВСУ Ирина Баранова рассказала, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 62 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 28 нарушений — на Донецком и Мариупольском направлениях, шесть — на Луганщине.

Баранова сообщает, что в Луганском (Донецкое направление) украинские войска подверглись обстрелам из тяжелой артиллерии 122 калибра, а опорные пункты ВСУ в Авдеевке, Верхнеторецком, Каменке и Новоселовке — из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. «В Верхнеторецком, Новгородском и Майорске враг применил бронетехнику. На этом направлении велся огонь из зенитной установки», — сказала майор.

По ее словам, позиции ВСУ в Красногоровке, Талаковке, Новотроицком и Широкино (Мариупольское направление) были обстреляны из 120‑ и 82-мм минометов (выпущено более 100 мин). «Вблизи Широкино и Марьинки противник активно использовал бронетехнику. Дважды открывал огонь вражеский снайпер», — рассказала Баранова.

Она также проинформировала, что в Новоалександровке и Попасной (Луганщина) ВС ЛНР обстреляли украинские войска из минометов разного калибра, автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

Кроме того, Госпогранслужба Украины сообщает, что вчера вечером со стороны Первомайска (Луганщина, под контролем ЛНР) бойцы ЛНР из ГП-25 вели огонь по украинским пограничникам на КПВВ «Золотое». «Гранаты разорвались за несколько метров перед КПВВ. Пострадавших нет. Пограничники в ответ огонь не открывали», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин заявил, что вчера на Донетчине украинские войска 567 раз обстреляли позиции армии ДНР. «Противник выпустил 117 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм и 401 мину калибра 82 и 120 мм. Кроме того, обстрелы велись из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин. По его словам, в результате ведения боевых действий тяжелые ранения получил один боец ДНР. В Коминтерново получил ранение мирный житель 1987 года рождения.