Москва, 10 августа, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Прибыль российской корпорации «Газпром», относящаяся к акционерам компании, по итогам первого квартала 2016 года составила 362,309 млрд рублей: в годовом выражении она снизилась более чем на пять процентов. Об этом свидетельствуют данные отчёта корпорации, составленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

gazprom.ru Годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром»

Увеличение выручки корпорации за этот же период также составило пять процентов по сравнению с прошлогодним показателем: если в 2015 году он равнялся 1,648 трлн рублей, то в 2016 году — 1,737 трлн рублей. Продажи природного газа принесли корпорации выручку в размере 1,073 трлн рублей — это семипроцентный рост.

При этом выручка от продаж в страны Европейского союза выросла на 22%. Внутрироссийский показатель увеличился не так сильно — на два процента — до 291,85 млрд рублей.