Москва, 10 августа, 2016, 11:13 — ИА Регнум. На одно место торговли бахчевыми в столице претендовали в среднем от 3−4 до 5−6 предпринимателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента по конкурентной политики города. Среднее превышение аукционной стоимости над стартовым значением составило 174%.

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«В ходе последней торговой сессии реализовано 53 права на размещение нестационарных торговых объектов с назначением «Бахчевые развалы», расположенных в четырех округах. В среднем на лот претендовали 3−4 участника, а среднее превышение аукционной стоимости над стартовым значением составило 174 процента», — заявил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По его словам, самые конкурентные торги состоялись по лотам, дающим право торговли бахчевыми в Восточном административном округе. В среднем на лот претендовали 6 участников.

По итогам торговых сессий в 2016 году, ежемесячный платеж за 1 кв. метр в НТО «Бахчевые развалы» варьируется от 2,2 тысяч рублей в ТиНАО и до 24,1 тысяч рублей в ВАО.

Напомним, «бахчевые аукционы» стартовали в 2015 году. В них приняли участие около 1400 участников. На один лот претендовали в среднем 5 участников.

Согласно документации, победитель аукциона сам устанавливает торговый объект на участке площадью 4 кв. метра, формат которого разработан комитетом по архитектуре и градостроительству города. Договор заключается сроком на 5 лет с возможностью торговли в сезонном режиме с августа по октябрь. Сдача НТО в субаренду запрещена.