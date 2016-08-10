Москва, 10 августа, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Биржевые курсы основных валют незначительно растут к рублю 10 августа, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

К 11:04 мск доллар США подорожал на 0,03 копейки и составил 64,7975 рубля. Евро вырос на 0,26 копейки до 72,20 рубля. Максимум до доллару составил 64,9725 рубля, по евро — 72,3675 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, на 10 августа Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Курс доллара США установлен на отметке в 64,7848 рубля, он уменьшился на 29,51 копейки.

Евро потерял 39,2 копейки и составил 71,7556 рубля. Цена нефти марки Brent снизилась на 0,02% — до 44,97 доллара за баррель.