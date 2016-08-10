Эр-Рияд, 10 августа, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Саудовская Аравия перехватила 10 августа две баллистические ракеты, запущенные с территории Йемена, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

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Ракетный удар был нанесен после того, как коалиция во главе с Эр-Риядом, сражающая с шиитским восстанием в Йемене, совершила авианалет на столицу страны Сану, в результате чего погибло более 10 человек. Сами повстанцы-хуситы на данный момент не взяли на себя ответственность за ракетный удар.

Напомним, обострение ситуации в Йемене произошло после того, как 6 августа сорвались проходящие в Кувейте переговоры противоборствующих сторон конфликта.