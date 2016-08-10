Пекин, 10 августа, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Шанхайская корпорация China Capital Investment Group, специализирующаяся на сделках с недвижимостью, приобрела остров-курорт на северо-востоке Австралии. Состоявшаяся сделка стала второй по счету — в 2015 г. шанхайская корпорация приобрела австралийский спа-курорт за $23 млн.

shubina ka210 Остров

Предметом подписанного соглашения стал тропический остров в центральной части Большого Барьерного рифа. Остров South Molle площадью 27 га был продан вместе с отелем на 188 номеров за $19,1 млн, пишет «Синьхуа».

Руководство China Capital Investment Group пока не сообщило о своих дальнейших планах на остров. Как отмечают аналитики, вероятнее всего, на территории острова будет построен фешенебельный курорт для туристов из КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле 2016 г. стало известно, что китайские инвесторы выражают интерес к приобретению части территорий Австралии. Сделка, стоимость которой составляет $371 млн, может быть завершена после государственного одобрения со стороны правительств КНР и Австралии.