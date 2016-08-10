Москва, 10 августа, 2016, 11:05 — ИА Регнум. На территории России в 2015 году было зафиксировано 685 самоубийств несовершеннолетних. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации (СКР) Владимир Маркин.

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«Анализ криминогенной ситуации свидетельствует о том, что в настоящее время отмечаются высокие показатели суицидов среди несовершеннолетних в России», — говорит он.

При этом Маркин добавил, что суициды в РФ часто совершаются под воздействием информации из соцсетей и других интернет-ресурсов.

«Представители СК России (на межведомственном оперативном совещании) посчитали целесообразным проработать вопрос о внесении изменений в законодательство, установив уголовную ответственность за склонение несовершеннолетнего к совершению суицида и содействие ему в этом», — отметил официальный представитель СКР.

Кроме того, по словам Маркина, участники совещания в ближайшее время намерены проработать вопрос о закреплении за каким-либо госорганом функции мониторинга «суицидального» контента в сети интернет, сообщается на сайте Следственный комитет Российской Федерации.