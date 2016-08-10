Озёры, Московская область, 10 августа, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Четыре дня в подмосковных Озерах продолжались поиски пропавшей 6 августа шестилетней девочки Вероники Ч. По версии ее приемных родителей, ребенок самостоятельно ушел с участка в районе улицы Краснофлотская. На поиски девочки были брошены силы не только специальных служб, но и всех неравнодушных жителей Москвы и области: сотни людей прочесывали леса и осматривали близлежащие водоемы, расклеивали листовки и проводили пешее патрулирование местности. Однако 9 августа регион потрясла страшная новость: родители Вероники признались в сокрытии смерти девочки, которая якобы утонула в ванной еще в апреле 2016 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Clker-Free-Vector-Images Убийца

6 августа на сайте проекта «Лиза Алерт» была размещена ориентировка с приметами шестилетней девочки Вероники. Приемные родители ребенка сообщили в полицию о ее исчезновении с участка частного дома в подмосковных Озерах.

«Сейчас ведется оклейка и опрос населенных пунктов, прочес природной среды, осмотр воды и прочес леса. Пока ее найти не удалось. Она ушла с участка частного дома прямо в Озерах. Мы работаем в тесном взаимодействии со всеми службами. В поисках вчера было задействовано волонтеров и неравнодушных граждан 160 человек, а от служб примерно 50−60 человек», — поясняла координатор поисков проекта «Лиза Алерт» Анна.

В течение нескольких дней оперативные службы, местные жители и все неравнодушные люди вели поиски Вероники, координируясь в социальных сетях и на сайте поискового сообщества.

«Через час выезжаю от м.Свиблово. Есть места», — писал один из участников поисков.

«Если нужна печать карт, немного ориентировок, сообщите. Есть возможность собрать прицеп с полным автономом. Тоже нужно сообщить. Соберу за пару часов», — сообщал другой пользователь на сайте «Лиза Алерт».

«Выезжаем из Солнцево. Можем забрать юг или восток Москвы и МО», — комментировали ориентировку жители Москвы.

Спустя нескольких дней тщетных поисков девочки, 9 августа, Следственный комитет области возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней). По данным ведомства, девочка жила в Озерах со своими приемными родителями, братом, сестрой и бабушкой. Семья, в которой проживала девочка, была многодетной, но благополучной и на учете не состояла.

Однако уже вечером 9 августа на сайте СК региона появилась шокирующая информация о признании родителей в сокрытии смерти ребенка на допросе в полиции. По их словам, приемная дочь погибла ещё в апреле 2016 года, утонув в ванной. Родители испугались, что их обвинят в убийстве, и решили сжечь тело девочки. Однако в августе, узнав о приближающейся проверке органов опеки и попечительства, чтобы скрыть смерть девочки, родители придумали историю с исчезновением.

Признание родителей закончилось их задержанием. Также была арестована бабушка Вероники. По данным координатора поисков «Лиза Алерт» Анны, поиски девочки полностью прекращены.

«Поиски остановлены вчера по требованию полиции. Как только они были остановлены, все наши люди, волонтеры собрались и уехали. Дальнейшие действия по этому поиску мы не предпринимаем. Репост в соцсетях остановлен. Сборов больше никаких не будет. Мы занимаемся поиском пропавших людей и никогда не занимаемся ими, если полиция говорит, что больше искать не нужно. Значит, у них есть какая-то другая информация», — заключила собеседница агентства.

На сегодняшний день следователям предстоит установить все обстоятельства и мотивы совершенного преступления и проверить достоверность версии, выдвинутой приемными родителями, а также найти останки тела ребёнка. Помимо этого следствием будет проверена роль органов опеки.

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