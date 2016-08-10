Астрахань, 10 августа, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Выборы в Астраханской области должны пройти спокойно, без скандалов, чтобы кандидаты встречались с избирателями, доводили до них свои мысли, планы. Об этом губернатор Астраханской области Алексанр Жилкин заявил в ходе встречи с членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседателем Ассоциации «Гражданский контроль» Александром Бродом, который побывал в регионе с рабочим визитом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы области 10 августа, главной темой обсуждения стали вопросы, связанные с подготовкой и проведением выборов в Государственную думу России седьмого созыва, а также в думу Астраханской области.

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«Мы будем вести мониторинг избирательной кампании в вашем регионе, проводить общественные слушания, запрашивать материалы областной избирательной комиссии, стараться, чтобы кампания прошла в Астраханской области максимально чисто, открыто», — отметил правозащитник.

В ходе визита международный эксперт-правозащитник ознакомился с ходом избирательной кампании в регионе, встретился с представителями ИКАО и общественности, уполномоченным по правам человека, а также посетил избирательные участки.

Добавим, что в начале текущей недели избирательную комиссию Астраханской области с рабочим визитом посетил и член Центральной избирательной комиссии РФ Сергей Сироткин. Он встретился с зарегистрированными кандидатами в депутаты Госдумы Федерального Собрания РФ седьмого созыва и уполномоченными представителями избирательных объединений по финансовым вопросам. Член ЦИК поинтересовался, какие проблемы и коллизии возникали у претендентов на депутатские мандаты на этапе их регистрации в качестве кандидатов, с какими бюрократическими преградами им пришлось столкнуться в период проведения избирательной кампании.

В частности, говорили зарегистрированные кандидаты о неудовлетворительной работе отделений «Сбербанка России» на этапе открытия избирательных счетов. Вскрыли и проблемы борьбы с так называемыми черными технологиями при проведении предвыборной агитации. Сергей Сироткин отметил, что подобные обращения актуальны для многих регионов.

На сегодня избирательные комиссии Астраханской области уже зарегистрировали восемь одномандатнников, которые намерены принять участие в выборах в депутаты нижней палаты российского парламента. Так, в списках — депутат Госдумы РФ Леонид Огуль («Единая Россия), пенсионерка Наиля Никитина от Партии роста, домохозяин Егор Ковалев от «Коммунистов России», коммунист, действующий депутат Госдумы РФ Николай Арефьев, пенсионер Егор Востриков от ЛДПР, кабельщик-спайщик Михаил Догилев (ПАРНАС), заместитель председателя астраханской региональной общественной организации Всероссийского общества спасения на водах Сергей Родинов (выдвиженец от партии «Зеленых») и лидер астраханских «справороссов», депутат Госдумы РФ Олег Шеин.

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Ряды претендентов на места в Госдуму РФ от Астрахани поредели

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Астраханской области состоятся, помимо выборов депутатов в Госдуму, и выборы нового состава регионального парламента. По партийным спискам в них намерены принять участие 440 кандидатов. По одномандатным округам — 189 человек, 39 из которых — самовыдвиженцы. Они претендуют на 58 мандатов в областной думе (29 — по мажоритарной, 29 — по пропорциональной системе).