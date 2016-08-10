Барнаул, 10 августа, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Алтайские туроператоры считают летний сезон — 2016 в регионе одним из самых удачных: загрузка отелей и туристических баз близка к 100-процентной. По оценке экспертов КГБУ «Туристский центр Алтайского края» («Алтайтурцентр»), спрос на отдых в регионе в летнем сезоне 2016 года увеличился примерно на 20% по сравнению с летним периодом прошлого года. А в первом полугодии туристский поток превысил 745 тыс. человек, что на 10% выше показателей аналогичного периода 2015 года.

Светлана Шаповалова Алтайский край. Озеро в Павловском районе

Еще одна тенденция, которую отметили представители алтайского турбизнеса, — увеличение заявок из других регионов России и зарубежья. По словам и.о. директора «АлтайСибТур» Ксении Лобач, больше всего заявок приходит с Севера, Урала, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи.

Увеличение потока иностранных туристов отмечает директор «Азимут-Трэвел» Дина Остапенко. «В этом сезоне работали с Индией, Францией, Германией. Такие туристы выбирают комфортный отдых с экскурсиями. На следующий год будем ориентироваться на работу с иностранцами», — подчеркнула она.

Также в этом году работники турфирм отмечают высокую активность туристов в планировании поездок и увеличение глубины продаж.

«Сезон начался раньше, на июль места можно было найти с трудом. Самый активный спрос — на качественные объекты размещения для семейного отдыха. Интерес к летним домикам больше у молодежи и непритязательных туристов», — пояснила директор компании «Охота» Наталья Белоусова.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, за 2015 год туристический поток в Алтайский край вырос на 20%: регион посетили 1900 тысяч человек. В ходе февральской встречи с губернатором региона Александром Карлиным президент Владимир Путин констатировал: «<…> У нас и Республика Алтай, и Алтайский край становятся всё более и более любимым местом отдыха для граждан Российской Федерации, и наши гости из других стран все чаще и чаще приезжают в Алтайский край».

Справка:

За последние 10 лет общий туристический поток на Алтай возрос в 3,3 раза. В настоящее время в регионе функционирует более 980 туристических предприятий, 730 из которых — коллективные средства размещения, детские оздоровительные лагеря и сельские «зеленые» дома, 230 единиц — туристские фирмы (из них 44 в статусе туроператора). Отдых туристов обеспечивают около 280 гостиниц, отелей, мотелей, хостелов, усадьб и гостевых домиков.

В списке наиболее популярных мест отдыха — города-курорты Белокуриха, Яровое, Ростки, Завьявловские озера.