Лондон, 10 августа, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Российская военная техника, в частности ракетные пусковые установки и системы ПВО, находятся на более высоком уровне, чем британские аналоги. Об этом сообщается в военном докладе, оказавшемся в распоряжении британской газеты The Times.

mil.ru ПВО РФ

Уточняется, что доклад посвящён сравнению эффективности действий российских и британских вооружённых сил при гипотетическом конфликте. «В маловероятном случае прямой конфронтации между НАТО и Россией, мы должны признать, что Россия в настоящий момент обладает значительным преимуществом над вооруженными силами Великобритании», — говорится в докладе.

В докладе также отмечается, что Россия может задействовать для «взлома беспилотников противника» радиоэлектронные средства. Составившие доклад эксперты делают вывод, что такие преимущества российского вооружения могут представлять угрозу для авиации НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд западных политиков не раз заявлял о том, что Россия является серьёзной угрозой для стран Запада. В качестве «ответной меры» НАТО решил разместить в Восточной Европе четыре батальона Североатлантического альянса.

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