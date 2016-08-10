Афины , 10 августа, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Береговая охрана Греции обнаружила лодку с 67 мигрантами, которые пытались пересечь Эгейское море, заявили власти страны. Об этом сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

На борту парусной лодки, обнаруженной в восьми морских милях на северо-восток от острова Аморгос, находилось 60 мужчин, пять женщин и двое детей. Все мигранты были перевезены на восток, в один из центров приема на острове Лерос.

В рамках соглашения, заключенного между Брюсселем и Анкарой в марте 2016 года, нелегальные переселенцы задерживаются, после чего им грозит возвращение на территорию Турции, если им не удастся добиться статуса беженца в Греции.

Напомним, официальная Анкара, стремящаяся добиться для своих граждан безвизового режима с ЕС, ранее заявила, что если Брюссель не назовет конкретной даты либерализации визового режима, Турция откажется от выполнения своих обязательств.