Москва, 10 августа, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Внезапное потепление российско-турецких отношений происходит по инициативе Анкары является большой дипломатической победой России. Твердая позиция, которую заняла Россия после уничтожения российского самолета в Сирии турецкими ВВС, принесла свои плоды. В то же время, столь полный разворот турецкой позиции после девяти месяцев конфронтации отражает глубокие сдвиги как во внутриполитическом положении страны, так и на международной арене, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой Политической экономии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Руслан Дзарасов, комментируя итоги встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Прежде всего, необходимо отметить значительное ухудшение отношений Турции с Западом. Анкара была очень разочарована поддержкой США сирийских курдов, выступающих против ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации). С другой стороны, Турция очень болезненно восприняла признание немецким парламентом геноцида армян, организованного турецкими властями в 1915 г. В ответ Анкара объявила, что из-за постоянной отсрочки предоставления турецким гражданам права безвизового въезда в ЕС, она может разорвать т.н. «миграционное соглашение». Согласно последнему Турция сдерживает на своей территории поток сирийских беженцев в Европу. Градус антизападных настроений в стране резко подскочил в связи с недавней попыткой военного переворота. Турецкие власти обвиняют США в поддержке путча. Они считают его главным вдохновителем и организатором радикального проповедника Гюлена, нашедшего политическое убежище в Америке», — пояснил Дзарасов.

Конечно, по его мнению, «говорить о разрыве связей Турции с Западом не приходится — страна по-прежнему является членом НАТО и имеет широкие связи с ЕС. Однако для усиления давления на Запад ей крайне необходимы союзники. Кроме того, разрыв экономических отношений с Россией оказался более болезненным для турецкой стороны. Эти два обстоятельства заставили Анкару пересмотреть свою позицию в отношении России и искать сближения с ней».

«Однако при всей важности экономических соглашений, наиболее сложным в отношениях двух стран является сирийский конфликт. Россия заинтересована в прекращении поддержки Турцией исламистов, осажденных сирийской армией и ее союзниками в Алеппо. Анкара же заинтересована в прекращении поддержки Москвой сирийских курдов. Обсуждение сирийской проблемы выделено в отдельный предмет переговоров.

В любом случае, решение Турции пойти на сближение двух стран на российских условиях стало еще одним свидетельством неудачи попытки Запада организовать международную изоляцию России», — высказал свое мнение эксперт.