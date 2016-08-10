Москва, 10 августа, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Неизвестный украл из квартиры москвича на юго-востоке столицы деньги, часы и ювелирные украшения на сумму около 37 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. На данный момент полиция разыскивает подозреваемого.

Aenigmatis-3D Ювелирное украшение

«Установлено, что неизвестный, подобрав ключи к замку входной двери, проник в квартиру по месту проживания 32-летнего гражданина на 1-й улице Машиностроения, где, взломав металлический ящик, совершил кражу 20 миллионов рублей, часов, золотых ювелирных изделий. Материальный ущерб составил около 37 миллионов рублей», — заявили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено дело о краже.

Отметим, что лето считается одним из наиболее активных периодов для квартирных краж.