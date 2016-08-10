Псков, 10 августа, 2016, 10:38 — ИА Регнум. В Псковской области к новому учебному году капитальные ремонтные работы проводятся в пяти сельских школах четырёх районов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, в настоящее время завершаются работы по оборудованию полноценных санузлов в Ущицкой и Каськовской (Куньинский район), а также Демидовской (Великолукский район) малокомплектных сельских школах.

Маковский В.Е. В сельской школе.

«Ранее все удобства находились на улице», — пояснили в пресс-службе. Теперь к зданиям подведены канализационные сети, санузлы подключены к местному водопроводу. Помещения оборудованы умывальниками, электросушилками для рук, вытяжкой, везде установлены электрообогреватели.

В Демидовской школе, помимо нового санузла, к началу учебного года появится пищеблок с собственной кухней и столовой. В Каськовской школе — теплый переход между двумя корпусами.

Капитальный ремонт проводится также в Красногородской средней школе, где починили кровлю. В Пожеревицкой средней школы в Дедовичском районе по просьбе родителей учащихся меняют внутреннюю отопительную систему, которая эксплуатируется более 30 лет.

Как сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» начальник управления образования Псковской области Александр Седунов, на подготовку школ региона к новому учебному году из бюджета области в районные бюджеты направлено более 80 млн рублей. Седунов подчеркнул высокий уровень износа многих школьных зданий, отметив, что основной их массив был построен в 1950—1970-е годы. Большая часть выделенного финансирования направляется на выполнение предписаний контролирующих органов.