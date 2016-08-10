Пекин, 10 августа, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Власти городского округа Китая Ляньюньган заявили 10 августа, что все подготовительные работы для возможного возведения франко-китайского предприятия по переработке отработанного ядерного топлива были отложены в связи с опасениями местных жителей, сообщает Figaro.

atomic-energy.ru Ядерное топливо

После длительных протестов обеспокоенных местных жителей власти города приняли решение «временно отложить» свое участие в процессе выбора площадки для будущего предприятия.

Недовольные жители, озабоченные возможным негативным воздействием на окружающую среду со стороны предполагаемого объекта, на протяжении всех выходных протестовали перед зданиями властей города.

Как сообщается, французская компания Areva подписала в 2015 году с китайским гигантом CNNC соглашение, в рамках которого в Китае должно было быть построено предприятие по переработке и утилизации отработанного топлива, однако конкретного места для него выбрано не было. Этот проект носит критически важный характера для французской компании.