Киев, 10 августа, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение лишить серебряной медали метателя копья с Украины, серебряного призера Олимпийский игр-2012 в Лондоне Александра Пятницу. Как сообщает 9 августа пресс-служба МОК, спортсмен был лишен медали из-за провала повторного анализа допинг-теста, передает ИА REGNUM.

studfiles.ru Олимпийские игры. Метание копья.

Отмечается, что в анализах спортсмена был обнаружен запрещенный препарат дегидрохлорметилтестостерон (туринабол).

Кроме Пятницы, аннулированы результаты еще трех атлетов: тяжелоатлеток Нуржан Тайлан (Турция) и Рипсиме Хуршудян (Армения), а также метателя молота Павла Кривицкого (Белоруссия), однако никто из них на этих соревнованиях не завоевал медали.

В свою очередь, настоящей сенсацией стала победа украинской теннисистки Элины Свитолиной над первой ракеткой мира Сереной Уильямс в женском турнире Олимпиады-2016. Свитолина разгромила американку в 1/8 финала со счетом 6:4, 6:3. После поражения Уильямс покидала корт в слезах. По данным некоторых источников, это был последний турнир в карьере Уильямс. После победы Свитолина написала в соцсети: «Ощущения нереальные. Я не могла поверить, что этот матч закончится моей победой».

После трех дней соревнований олимпийская сборная Украины занимает 31-ю позицию в общекомандном зачете. В копилке украинской сборной пока только две медали — одна серебряная и одна бронзовая. Первую медаль в Рио для украинской сборной добыл стрелок Сергей Кулиш. 8 августа в финале по стрельбе из пневматической винтовки с 10-метровой дистанции украинец уступил итальянцу Никколо Камприани. Бронзовую медаль завоевала саблистка Ольга Харлан.

Напомним, в 2012 г. 31-летний Пятница метнул копье на 84,51 м, уступив Кешорну Уолкотту (Тринидад и Тобаго), но опередив Антти Руусканена из Финляндии. Теперь медаль Пятницы перейдет к Руусканену, а бронзу получит чех Витеслав Веселы, занявший четвертое место.