Москва, 10 августа, 2016, 10:24 — ИА Регнум. На Поклонной горе в столице появятся два медиаэкрана площадью по 24 квадратных метра каждый. Видеопанели для прямых трансляций праздничных мероприятий и концертов установят у входа в парк Победы уже осенью 2016 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

smileplanet.ru Парк Победы. Москва

«Москвичи и гости столицы смогут смотреть на больших экранах трансляции общегородских мероприятий, приуроченных ко Дню города, Дню Победы, Новому году и Рождеству, которые будут проходить на Поклонной горе. Также на них будут показывать отрывки из любимых отечественных мультфильмов и кинолент в зависимости от концепции того или иного праздника», — заявили в пресс-службе парка Победы.

В непраздничные дни на экранах будут демонстрировать фотографии и короткие видеоролики с наиболее живописными видами парка Победы и Поклонной горы, запечатленными в разное время года.

Также рядом с медиаэкранами появятся две сенсорные интерактивные панели. С их помощью гости парка смогут получить информацию о достопримечательностях, аттракционах и расписании мероприятий.

Добавим, парк Победы станет первым парком в Москве, где экраны такого большого размера появятся на постоянной основе. В других парках города экраны для трансляций устанавливают лишь на время проведения мероприятий.

Напомним, в мае 2016 года большой медиаэкран был установлен у фонтана «Ракета» на ВДНХ в рамках празднования Дня Победы. На экране шли показы ретрофильмов «Великий диктатор», «Новые похождения Швейка», «Небесный тихоход» и «Джордж из Динки-джаза».