Москва, 10 августа, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Немецкий автомобильный бренд Mercedes-Benz проведет презентации сразу шести новых моделей в рамках Московского международного автосалона, сообщает «Дейли-Мотор» со ссылкой на пресс-службу российского представительства компании.

motoroids.com Mercedes-Benz GLC 250 Coupe

Посетители автовыставки смогут увидеть новинки GLC 250 Coupe, SLC43, E43, GLC43, S63 Cabrio и C43 Cabrio от Mercedes-Benz, кроме того, на стендах будут представлены Mercedes-Maybach S600 Guard, Smart Fortwo coupe Brabus и другие модели.

Всего в выставке в будут участвовать 29 автомобилей бренда. Открытие шестого Московского автосалона состоится в «Крокус Экспо» 24 августа, мероприятие продлится до 4 сентября.

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