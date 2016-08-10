Москва, 10 августа, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Шестиметрового удава-альбиноса, сбежавшего от администратора цирка шапито в районе Внуково, нашли под крышей двухэтажного дома в поселке Толстопальцево, сообщил агентству «Москва» владелец рептилии, администратор цирка шапито «Корона» Павел Стрюков.

Gellinger Удав

«Нашли удава под крышей, пришлось ее разбирать. Поскольку змея принадлежит мне, а не цирку — вожу ее с собой, а я часто бываю в разъездах. Чтобы избежать подобных инцидентов, придется отвезти ее в Воронеж — там у меня дом, где за ней будет надлежащий уход», — заявил Стрюков.

Он пояснил, что удав сбежал не из передвижного цирка, который на данный момент находится в Подольске, а из частного дома во время кормления: крысы прогрызли коробку, что позволило змее уползти на волю.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь с 8 на 9 августа 2016 года в районе Внуково сбежал шестиметровый удав. По словам владельца змеи, рептилия опасности людям не несет, но может укусить.