Багдад, 10 августа, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Не менее 11 детей погибли во время пожара, вспыхнувшего сегодня, 10 августа, в родильном доме Багдада. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Ирака Ахмед ар-Радини, передаёт телеканал «Ас-Сумария».

stroypuls.ru Пожар

"Возгорание произошло сегодня утром в одном из женских отделений больницы «Аль-Ярмук» в Багдаде. В результате погибли 11 младенцев», — сказал ар-Радини.

Чиновник уточнил, что после пожара из роддома в другие медицинские учреждения Багдада переведены 29 женщин и семеро новорожденных. По его словам, пожар вспыхнул из-за неисправной электропроводки.