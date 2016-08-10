Чебоксары, 10 августа, 2016, 10:08 — ИА Регнум. В июле в Чувашии задолженность по заработной плате составила 39,2 млн рублей. По сравнению с июнем долги возросли на 23,6 млн рублей (в 2,5 раза). Такие данные опубликовал Чувашстат со ссылкой на сведения организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Долги по зарплате выросли в 2,5 раза

Вся сумма задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Долги организаций, находящихся в процессе конкурсного производства, составили 15 млн рублей (или 38,1%). Больше всего долгов по зарплате приходится на организации обрабатывающих производств (88,7%).

Численность работников, перед которыми имеется задолженность по зарплате, в июле возросла с 261 человека до 2027. В расчёте на одного человека долги по зарплате в Чувашии составили почти 19,3 тыс. рублей.

На 1 июля задолженность по зарплате отсутствовала в 17 районах и двух городах. Наибольший размер долгов приходится на Канаш (20 млн рублей, или 51,4%) и Чебоксары (14,6 млн рублей, или 37,3%).

По данным Госинспекции труда Чувашии, в январе-июле 2016 года в республике была выплачена незаконно задержанная заработная плата перед 9926 работниками в сумме 173,34 млн рублей. Согласно реестру, долги по зарплате в 42 организациях Чувашии по состоянию на 4 августа составляли 103,16 млн рублей перед 9375 работникам.