Владивосток, 10 августа, 2016, 10:23 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке более 44 тысяч семей, имеющих материнский капитал, воспользовались антикризисной помощью правительства РФ и написали заявления на получение единоразовой выплаты. В некоторых субъектах перечисления уже начались. В Амурской области родители признаются, что деньги потратят на подготовку к новому учебному году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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По последним данным, территориальные управления Пенсионного фонда в ЕАО приняли свыше 2,6 тысячи заявлений на единовременную выплату 25 тысяч рублей. Только за первую неделю августа поддержку получили 73 семьи, до конца этого месяца их будет ещё около 1,5 тысячи.

Как отметила начальник отдела социальных выплат отделения ПФР по Приморскому краю Светлана Сидорова, за единовременной выплатой из материнского капитала обратились свыше 18 тысяч семей. В большинстве своём люди приходят лично подать заявление, однако около 500 человек оформили документы через интернет.

Первые выплаты в Амурской области начали производиться в конце июля. Жители северных районов регионов — Зейского, Тындинского, Шимановского, Архаринского, Бурейского, Селемджинского и Сковородинского — в общей сложности получат более 68,7 миллиона рублей. Соответствующие заявления в конце июня подали почти 2,8 тысячи семей. Во второй волне перечисления в размере свыше 170 миллионов рублей получат ещё более 7 тысяч амурских семей.

«Деньги можно тратить на любые цели, но, судя по отзывам, они пойдут на подготовку детей к новому учебному году», — прокомментировали в территориальном отделении.

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За последний месяц в Магаданской области заявления на единовременную выплату из маткапитала написали 777 семей. Денежные средства в размере более 19 миллионов рублей люди получат во второй половине августа.

В Хабаровском крае с 23 июня семьи подали свыше 13 тысяч заявлений, выплаты начали перечислять с 26 июля. К 3 августа, по словам начальника регионального отделения ПФР Ирины Звержеевой, 24,5 миллиона рублей получили 985 владельцев сертификатов на материнский капитал.

Как сообщало ИА REGNUM, единоразовое выделение 25 тысяч рублей (или менее) правительство РФ инициировало в качестве антикризисной меры на 2016 год. Соответствующий закон Госдума РФ подписала 8 июня. Ещё одно новшество — оно вступило в силу 1 января — гласит, что более 10 тысяч семей могут воспользоваться материнским капиталом на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. В Приморье, к примеру, за три месяца действия указанной меры в местное отделение ПФР ни одно заявление не поступило. В 2016 году размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей, он не был проиндексирован.