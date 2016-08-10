Черкесск, 10 августа, 2016, 09:55 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии из окон домов выпали двое детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского МВД 10 августа, оба инцидента произошли за одни сутки в Черкесске.

zengin Открытое окно

О том, что двое малолетних детей с травмами оказались на больничной койке, 8 августа в дежурную часть полиции сообщили из республиканской больницы, куда и были доставлены маленькие пациенты.

Как выяснили сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, дети выпали из окон квартир в Черкесске. Обстоятельства и виновные происшествия устанавливаются. В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.

Добавим, что с начала года в Черкесске было зарегистрировано пять случаев падения малолетних детей из окон многоэтажных жилых домов. К счастью, никто из них не погиб. Дети получили травмы различной степени тяжести.

В ведомстве отметили, что в большинстве случаев дети самостоятельно забирались на подоконник. Для этого они использовали возможные подручные средства — предметы мебели, стоящие рядом с окном. Затем опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней.

При этом, добавили в полиции, такие инциденты происходят обычно в отсутствие взрослых.

Добавим, что в соседней Чеченской Республике с начала года из окон выпали уже семь детей. В двух случаях спасти ребят не удалось. Последний инцидент произошел в середине июля текущего года. В Грозном трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже. Медики диагностировали у нее открытый перелом бедра.