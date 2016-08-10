Барнаул, 10 августа, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Протяженность краевых дорог, на которые приходится основной грузопоток в Алтайском крае, составляет 7,8 тыс. километров. Но большая часть дорожного покрытия уже отслужила по два-три межремонтных срока и уже давно требует обновления. Оперативную информацию о текущем ремонте публикует на своем сайте Алтайглавстрой.

Алтайглавстрой Алтайский край. Ремонт дорог, коллаж

Как следует из этих сообщений, в настоящее время подрядная организация ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» выполняет ремонт двух участков региональной дороги «Мартыново — Тогул — Залесово» общей протяженностью 11 километров (Кытмановский район). По словам заместителя главы администрации Кытмановского района Александра Санкова, ремонт этой дороги является важным событием в жизни Кытмановского района. Участок, в который входит ремонтируемый отрезок дороги, является частью школьного маршрута. Весной, во время распутицы, комиссия по дорожной безопасности выявила ряд недочетов по качеству дороги, но благодаря плановому ремонту проблема решена, и в предстоящем учебном году ученики продолжат беспрепятственно доставляться в школу.

«Оба объекта являются переходящими, ремонт первого участка начался в 2015 году и будет завершен в текущем, а второго объекта начался в 2016 году и завершится в 2017», — пояснил заместитель начальника Северо-Восточного ДСУ Александр Худышки. Его подрядная организация продолжает также реконструкцию 3,5 км региональной дороги «Алтай-Кузбасс» в Залесовском районе.

Эта трасса является оптимальным маршрутом для транзита транспорта из Республики Казахстан, государств Центральной Азии в Красноярский край и Иркутскую область. «Дорога «Алтай-Кузбасс» особенно востребована для транспортировки топлива и строительных материалов, интенсивность движения в сутки достигает 7 тысяч автомобилей, в связи с этим обновленное покрытие будет обладать повышенной износостойкостью», — поясняет Алтайглавстрой.

«В перечень восстановительных работ входит устройство выравнивающего и верхнего слоя покрытия из асфальтобетона, досыпка и уширение обочин земельного полотна», — пояснил заместитель начальника Северо-Восточного ДСУ Александр Худышкин. По его оценке, ремонт будет завершен до октября, а общие работы по обновлению дорожного полотна рассчитаны на период с 2016 по 2018 год. За это время планируется отремонтировать около 18 км автодороги.

Работы по обновлению девяностометрового двухполосного железобетонного моста через р. Алей на дороге «Шипуново-Краснощеково-Курья» ведет подрядная организация ООО «Альянс». «На объекте применяются современные технологии, например, опоры моста укрепляются холстами на основе углеводородных волокон, что значительно увеличит срок службы этой переправы. После проведения работ по укладке асфальтобетона, будут устроены немецкие деформационные швы», — пояснил прораб подрядной организации ООО «Альянс» Андрей Дугин.

Поскольку данный участок ремонтируемой трассы соединяет около 20 населенных пунктов Шипуновского района, рядом с новым мостом дорожники возвели временную переправу, рассчитанную на 20-тонную нагрузку.

В Романовском районе ведется ремонт 22 километров краевой дороги «Алейск-Родино-Кулунда-гр. Республики Казахстан».

«Участок имеет особое социальное значение для жителей района, поскольку через него проходит школьный маршрут. Кроме того, дорога является частью туристического направления, которое ведет в Яровое и к Завьяловским озерам, в связи с чем нагрузка на дорожную поверхность летом особенно высока», — подчеркнули в Алтайглавстрое. На сегодняшний день там отремонтировано более 12 км. дорожного покрытия. Работы продолжатся и следующем году.

В Центральном ДСУ отмечают, что оперативному выполнению работ способствует недавно модернизированный асфальтобетонный завод в Романовском районе.

«Романовский филиал — одна из самых отдаленных площадок нашего дорожно-строительного управления, альтернативы получения материала для осуществления реконструкции и содержания дорог вблизи не имеется, поэтому мы стремились как можно скорее провести модернизацию завода, благодаря которой теперь есть возможность выпускать качественную асфальтобетонную смесь любых наименований», — пояснил начальник ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» Алексей Адам.

На въезде в Барнаул, благодаря стараниям ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» и использованию современной технологии «Новачип», значительно преображается 9-километровый участок автомобильной дороги «Мостовой переход через р. Обь в Барнауле». Ремонт этой дороги «стратегически важен» потому, интенсивность движения по ней составляет более 26 тысяч автомобилей в сутки. Немало проблем доставляет и большегрузный транспорт (около 1,5 тыс. автомобилей в сутки).

«Данный участок дороги не ремонтировался почти 10 лет, с 2007 года. В некоторых местах началось разрушение полотна, кроме того, образовался такой дорожный дефект как колейность», — пояснил начальник строительного участка подрядной организации Алексей Мощенских.

По его словам, именно «Новачип» лучшим образом устраняет колейность, ямочность и трещины автомобильной дороги. Одним из главных преимуществ дорожного полотна, сделанного по этой технологии, является то, что оно готово к эксплуатации уже через 20 минут после укладки. А сама технология, так называемого «холодного ресайклинга» позволяет существенно снизить стоимость дорожного ремонта.

«Срок службы дорог, отремонтированных по технологии «Новачип», в среднем составляет около 8 лет. За Уралом данная технология используется только в двух регионах — Алтайском крае и Омской области», — отметил дорожник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 2016 год в Алтайском крае предстоит отремонтировать 111 участков региональных и сельских дорог общей протяженностью 367,5 километров. На эти цели будет потрачено 722 миллиона рублей. Размер дорожного фонда региона-2016 составил 7 млрд. 287,7 млн. рублей.

Приоритеты в сфере ремонта, реконструкции и строительства дорог в Алтайском крае остаются прежними: в первую очередь ремонтируют дороги на школьных маршрутах. Помимо реконструкции дорог, в регионе реализуют крупные проекты. В частности, планируется обустройство смотровыми площадками автомобильной дороги «Белокуриха — курортный субкластер «Белокуриха-2».