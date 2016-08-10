Санкт-Петербург, 10 августа, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Во вторник, 9 августа, организаторы международного фестиваля рисованных историй «Бумфест» сообщили о том, что в этом году комитет по культуре Санкт-Петербурга не выделил субсидию на проведение мероприятия. Об этом стало известно из сообщения на сайте мероприятия. Организаторы фестиваля обратились за помощью к народу.

издательство «Бумкнига» Фрагмент рекламного палката фестиваля «Бумфест»

В этом году фестиваль в Петербурге пройдет в десятый раз. Если ранее удавалось организовывать мероприятие благодаря субсидиям комитета по культуре, то в этот, не получив господдержки, организаторы мероприятия решили обратиться к неравнодушным людям, распространив соответствующее сообщение в сети.

«Отсутствие поддержки города приведет к финансовым сложностям для нас. Несмотря на это, фестиваль состоится — программа фестиваля уже утверждена, почти у всех гостей уже есть билеты в Санкт-Петербург, многие зарубежные авторы уже получили визы или получат в ближайшее время», — говорится на сайте «Бумфеста».

Чтобы успешно провести мероприятие, организаторы пытаются собрать средства знакомым способом — «с миру по нитке». На «Бумфест» планируют собрать по меньшей мере 300 тыс. рублей, несмотря на то, что раньше бюджет фестиваля был как минимум в два раза больше, сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор фестиваля Дмитрий Яковлев.

«Эта субсидия выдается на конкурсной основе, и в принципе на нее могут подаваться любые проекты. Она называется «Субсидия на проведение конкурсов и фестивалей». И в этом году, как и в прошлые годы, мы подали заявку, но, к сожалению, не получили субсидию. У нас проблема в том, что раз у нас нет этого источника финансирования, значит, нам надо искать какие-то другие источники. Соответственно мы решили запустить так называемый народный сбор», — сказал директор «Бумфеста».

Собранные средства планируют потратить на проезд и проживание российских и зарубежных участников, оформление выставок, полиграфию фестиваля, а также на зарплату для организаторов мероприятия. «Если, конечно, на это останется», — отмечается в сообщении.

В то же время Дмитрий Яковлев обратил внимание на то, что в данном случае нельзя говорить о том, что комитет по культуре лишил проект финансирования. Это неправильная формулировка в том смысле, что «Бумфест» не является подведомственным учреждением, этот проект — частная инициатива, его организуют на общих началах.

«Мне сложно сказать, почему не дали субсидию. Возможно, это связано с непростым экономическом положением в стране: уменьшен бюджет на различные культурные мероприятия», — предположил Яковлев. Он также отметил, что сообщения о том, почему комитет по культуре не стал выделять субсидию на мероприятие, он как организатор не получил.

По словам директора фестиваля комиксов, проект находится на той стадии, когда он, несмотря ни на что, так или иначе состоится. Проект международный, и у многих гостей мероприятия уже есть билеты, визы. Отменять это всё было бы достаточно сложно.

Что касается краудфандинговых платформ, где принято собирать средства на различные проекты, то они зачастую предполагают, что человек приходит собирать туда нужную сумму и только в случае успеха сбора организует проект. А «Бумфест» априори будет реализован. По крайней мере, те гости, которые заявлены на сайте, приедут на фестиваль, если не случится форс-мажорных ситуаций, подчеркнул представитель мероприятия. Кстати, только за первый день сбора организаторам удалось собрать почти 25,5 тыс. рублей.

Отметим, что на вопросы корреспондента по телефону в пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга отвечать отказались. В настоящее время редакция ожидает ответа комитета на официальный запрос.

Ранее ИА REGNUM писало, что в Санкт-Петербурге готовится к старту X Международный фестиваль рисованных историй «Бумфест», посвященный авторскому комиксу и иллюстрации. Фестиваль начнется 15 сентября в Музее-усадьбе Гавриила Державина на набережной Фонтанки. Проект включает в себя лекции, выставочную программу, мастер-классы, презентации и книжную ярмарку. Основной задачей мероприятия является знакомство читателей с таким редким сегодня литературным жанром, как авторский комикс.

В 2016 году «Бумфест» посетят около 20 художников и специалистов в области комиксов и иллюстрации из десяти стран мира. До 9 октября 12 выставок мероприятия будут проходить на пяти площадках в Санкт-Петербурге. Программу лекций, мастер-классов и презентаций от российских и зарубежных специалистов можно будет прослушать в период с 23 по 25 сентября.

Читайте подробнее: Фестиваль «Бумфест» — альтернатива супергеройским комиксам