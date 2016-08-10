Тверь, 10 августа, 2016, 09:40 — ИА Регнум. На более чем 50 млн рублей будет увеличено финансирование здравоохранения Тверской области в текущем году. Такое решение было принято на заседании правительства региона 9 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Николай Пластов. Доктор. 1966

Так, регион получит федеральную поддержку в 49 млн 136 тыс. рублей на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в регионе. Более 5 млн рублей из этой суммы пойдет областным клинической больнице и онкодиспансеру на проведение сложных операций и других методов лечения. Значительная часть средств выделена на совершенствование медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и укрепление материально-технической базы службы крови. В частности, 17,5 млн рублей выделено Ржевской ЦРБ на приобретение компьютерного томографа, 26,5 млн рублей получит областная станция переливания крови на приобретение необходимого холодильного оборудования.

Еще шесть миллионов рублей дополнительно будет выделено из областного бюджета по программе обеспечения медицинскими кадрами учреждений здравоохранения. Это позволит обеспечить выплатами еще 15 врачей в возрасте до 50 лет, переехавших на работу в сельскую местность. Всего же в 2016 году получателями «подъемных» в регионе станут 30 человек.

Также более чем на 2 млн рублей увеличено финансирование мероприятий по доставке граждан на лечение в больницы Москвы и Санкт-Петербурга. Речь идет о тяжело больных людях, нуждающихся в особых условиях транспортировки.

«Мы выделяем огромные деньги на оснащение больниц оборудованием, однако качество медицинских услуг во многих учреждениях оставляет желать лучшего. Об этом говорят в первую очередь сами пациенты. Необходимо разработать комплекс мер по повышению качества здравоохранения в регионе», — отметил глава региона Игорь Руденя.

Соответствующее поручение Игорь Руденя дал руководителю профильного министерства и курирующему отрасль заместителю председателя правительства. На выполнение задачи глава региона отвел две недели.